Медвежий вопрос: Минприроды призвало контролировать численность хищников

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Ведомство сообщило о том, что популяция животных увеличилась более чем в 2,3 раза с 1990 года.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Минприроды призвало сокращать популяцию медведей при угрозе людям

Региональным властям необходимо сокращать численность популяции медведей, если они представляют угрозу здоровью и жизни людей. В пресс-службе Минприроды РФ сообщили ТАСС, что с 1990 года число этих хищников в России увеличилось более чем в 2,3 раза.

Ведомство напомнило, что действующее законодательство содержит механизмы регулирования численности охотничьих ресурсов: для каждого региона с учетом поголовья бурого медведя устанавливаются лимиты добычи, которые не могут превышать 30% популяции.

Помимо этого, регионы обязаны предотвращать случаи и регулировать численность бурых медведей, когда хищники напрямую угрожают здоровью и жизни людей, а также при опасности возникновения и распространения болезней или нанесения ущерба другим животным.

Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, к 2026 году численность бурого медведя в России достигла 307,9 тыс. особей, увеличившись с 1990 года более чем в 2,3 раза — тогда она составляла 130 тыс. особей. Крупнейшие территориальные группировки бурого медведя сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке: в Красноярском крае — 26,6 тыс. особей, в Хабаровском крае — 26,2 тыс., в Камчатском крае — 24,2 тыс., в Иркутской области — 22,4 тыс., в Республике Саха (Якутия) — 18,8 тыс., в Амурской области — 13,3 тыс. и в Томской области — 11,2 тыс. особей. В Республике Бурятия численность составляет 6,1 тыс. особей, в Республике Алтай — 4,7 тыс. особей.

К мерам профилактики отнесли исключение доступа животных к пищевым отходам на мусорных свалках, в лагерях туристов и поселках.

Категорический запрет также накладывается на подкармливание медведей. При таких условиях животное привыкает к человеку и перестает его бояться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Бурятии учащиеся школы перешли на удаленный формат обучения из-за опасности появления медведей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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