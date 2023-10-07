Секретарь отделения ЕР в Новой Каховке умер от полученных ран в больнице

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 45 0

Автомобиль политического деятеля взорвался в одном из районов города.

Секретарь отделения ЕР в Новой Каховке умер от полученных ран в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Секретарь отделения «Единой России» Владимир Малов скончался от полученных ран после подрыва его автомобиля в Новой Каховке. Об этом сообщили в оперштабе администрации города.

Политический деятель был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сенатор Игорь Костюкевич назвал нападение на Малова террористическим актом, который направлен на людей, строящих мирную жизнь в Херсонской области.

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