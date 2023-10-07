Подорван автомобиль секретаря отделения «Единой России» в Новой Каховке

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 260 0

Местные власти уже назвали произошедшее терактом.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Telegram / Кастюкевич Live / kastyukevich_live; 5-tv.ru

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В крайне тяжелом состоянии госпитализирован секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов. Его автомобиль был подорван около 9:30 утра.

«Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области!» — заявил в видеообращении сенатор Игорь Кастюкевич.

В настоящее время на месте работают слественные группы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. А врачи продолжают бороться и делать все от них зависящее для спасения жизни Владимира Малова.

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