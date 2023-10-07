Подорван автомобиль секретаря отделения «Единой России» в Новой Каховке

В крайне тяжелом состоянии госпитализирован секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов. Его автомобиль был подорван около 9:30 утра.

«Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области!» — заявил в видеообращении сенатор Игорь Кастюкевич.

В настоящее время на месте работают слественные группы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. А врачи продолжают бороться и делать все от них зависящее для спасения жизни Владимира Малова.