«Похудела на четыре килограмма»: Борщева с трудом пережила съемки в реалити-шоу

Юмористка столкнулась с серьезной проблемой в процессе работы над программой. Что с ней случилось?

Юмористка Елена Борщева похудела на четыре килограмма во время участия в шоу "Звезды в Африке". О том, как ей с трудом удалось пережить эти съемки знаменитость рассказала в беседе с 5-tv.ru в ходе осеннего бранча, который был посвящен новому сезону мероприятий на концертной площадке Live Арена.

«Изначально я думала, что самое сложное — это вообще попасть в такую атмосферу, жить в одном помещение с достаточно незнакомыми людьми. Меньшим испытанием мне казался голод. Но в итоге оказалось, что он действительно очень сильный и он занимал все мысли. Я похудела на четыре килограмма», — призналась Борщева.

Юмористка отметила, что после съемок в проекте все равно быстро набрала потерянный вес. Но она поняла, что прием пищи — это одна из самых важных человеческих потребностей. Если она будет не закрыта, то все время будет ощущаться усталость. А сам голодающий станет нервным и злым. Впрочем, она подчеркнула, что скорее всего продюсеры шоу на это и рассчитывали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борщева из КВН проговорилась о трудностях в воспитании дочерей.