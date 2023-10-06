«Живут отдельно»: Борщева из КВН проговорилась о трудностях в воспитании дочерей

Актриса впервые раскрыла, как успевает совмещать семейный быт с карьерой.

Пока одни знаменитости все силы отдают одной работе, 42-летняя звезда КВН Елена Борщова успевает совмещать съемки в кино с воспитанием двух дочерей. В 2007 году на свет появилась первая дочь актрисы и тренера по фитнесу Валерия Юшкевича, Марта. Еще спустя несколько лет семья пополнилась рождением дочери Умы.

Уже с детства младшая из дочерей отличалась бескомпромиссным характером, а с возрастом проблемы во взаимопонимании только усилились. На одном из светских мероприятия юмористка созналась: дочери периодически заставляют ее краснеть, устраивая показательные сцены ревности. Частое отсутствие матери дома вынуждает девочек бороться за внимание родителей.

По советам психологов, Борщева отказалась от некоторых предложений, чтобы больше времени уделять дочерям. Теперь в жизни Марты и Умы стало больше прогулок и публичного досуга.

«Они не очень ладят, ревнуют друг друга и ко мне, и к папе. Поэтому стараюсь им по очереди уделять внимание, общаться по отдельности. По этой же причине они живут и в отдельных комнатах — чтобы избежать конфликтов и ревности», — поведала порталу utro.ru она.

Не так давно старшая дочь Борщевой и Юшкевича изъявила желание пойти по стопам матери и уже начала пробоваться на кастинги в небольшие сериалы. Младшая наследница занимается пантомимой, но с карьерой окончательно не определилась.

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