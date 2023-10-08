«Я не привередлив»: певец IVAN рассказал о своем типичном завтраке

Из-за плотного графика и гиперответственности артист находит время для утренней трапезы далеко не каждый день.

Белорусский и российский певец Александр Иванов, выступающий под псевдонимом IVAN, поделился сценарием своего типичного утра без завтрака. О голодной спешке и дороге на студию вместо завтрака артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на осеннем бранче в ресторане «Гвидон», посвященном новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке «Live Арена».

«Иногда даже не завтракаю, потому что мне нужно постоянно где-то быть обязательно, Дома находиться тоже утром долго не могу, потому что, не знаю, с чем это связано, я постоянно переживаю, что мне нужно быть на репетиции, на студии, что-то уже делать. Бывает, завтракаю, но завтрак у меня неизменен абсолютно большое количество лет уже. Это яичница. Ну и часть холодильника какая-то — что там есть», — поделился IVAN.

Что касается моды на здоровое питание, особенно утреннего (не зря диетологи называют завтрак главным приемом пищи), ей следовать Иванову тоже некогда. Он признался, что вкусно и полезно накормить его может только жена Алина. Так что если ее нет рядом или она занята заботами с полугодовалой дочкой Василисой, мужчина просто ищет в холодильнике что-то съедобное.

«Полезные вот эти все компоненты — это когда жена есть дома. А когда ее нет… Все что было под рукой, то и пошло на сковородку, как-то так. Я не привередлив абсолютно к еде», — добавил музыкант.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Иванов рассказал о своих впечатлениях от отцовства. Нет, вы не услышите жалоб. Певец заявил, что родительство похоже на отпуск…