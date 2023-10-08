«Я не привередлив»: певец IVAN рассказал о своем типичном завтраке

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 3 862 0

Певец IVAN редко успевает позавтракать дома и не любит изысков: Я не привередлив

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Из-за плотного графика и гиперответственности артист находит время для утренней трапезы далеко не каждый день.

Белорусский и российский певец Александр Иванов, выступающий под псевдонимом IVAN, поделился сценарием своего типичного утра без завтрака. О голодной спешке и дороге на студию вместо завтрака артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на осеннем бранче в ресторане «Гвидон», посвященном новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке «Live Арена».

«Иногда даже не завтракаю, потому что мне нужно постоянно где-то быть обязательно, Дома находиться тоже утром долго не могу, потому что, не знаю, с чем это связано, я постоянно переживаю, что мне нужно быть на репетиции, на студии, что-то уже делать. Бывает, завтракаю, но завтрак у меня неизменен абсолютно большое количество лет уже. Это яичница. Ну и часть холодильника какая-то — что там есть», — поделился IVAN.

Что касается моды на здоровое питание, особенно утреннего (не зря диетологи называют завтрак главным приемом пищи), ей следовать Иванову тоже некогда. Он признался, что вкусно и полезно накормить его может только жена Алина. Так что если ее нет рядом или она занята заботами с полугодовалой дочкой Василисой, мужчина просто ищет в холодильнике что-то съедобное.

«Полезные вот эти все компоненты — это когда жена есть дома. А когда ее нет… Все что было под рукой, то и пошло на сковородку, как-то так. Я не привередлив абсолютно к еде», — добавил музыкант.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Иванов рассказал о своих впечатлениях от отцовства. Нет, вы не услышите жалоб. Певец заявил, что родительство похоже на отпуск…

+7° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:21
Москвичей предупредили о резком повышении температуры
7:05
Савичева о хейтерах из социальных сетей: «Этим людям, видимо, очень плохо в жизни»
6:50
ВСУ несут колоссальные потери: что происходит на запорожском направлении
6:35
«Я не привередлив»: певец IVAN рассказал о своем типичном завтраке
6:20
Обострение палестино-израильского конфликта: причины и поводы
6:05
Умер сыгравший в «Ромео и Джульетте» итальянский певец и актер Бруно Филиппини

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Погибла блогер и подруга Виктории Бони — Анна Гуту
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России