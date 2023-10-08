Колхоз и инсульт. Почему звезда «Интердевочки» Агафонова уходила из кино

Татьяна Ивановна 8 октября празднует юбилей.

Российская актриса Татьяна Агафонова сегодня, 8 октября, отмечает 60-летний юбилей. После роли Верки-москвички ее часто сравнивали с ночной бабочкой. Каждое такое предположение от зрителей расстраивало кинозвезду, но поэтому ли она покинула Москву и на несколько лет отреклась от карьеры? На эти вопросы ответил StarHit.ru.

Начало актерского пути

Будучи старшеклассницей Татьяна с большим интересом посещала занятия в драматической студии, поэтому после окончания школы загорелась идеей поступить в театральный. Все экзамены девушка сдала отлично, однако из-за природной полноты она получила отказ от приемной комиссии. Тогда Агафонова не отчаялась и поступила в медицинское училище, но по воле случая отучилась там несколько месяцев — Василий Марков, добиравший студентов на курс в Школу-студию МХАТ, увидел в абитуриентке непоколебимый талант и сравнил ее с Фаиной Шевченко.

В конце 80-х Татьяна сделала первые шаги в кино, а по окончании вуза начала работать в театре под руководством Олега Табакова. Однако в конце 90-х она удивила поклонников уходом из профессии и переездом в деревню. Что же произошло, и когда актриса вернулась к истокам?

Лучшие роли в кино

Агафоновой было 20 лет, когда на экраны вышел первый фильм с ее участием — «Одиноким предоставляется общежитие».

«На съемочной площадке я поняла, что ничего не умею, могу лишь наблюдать. Слава Богу, был режиссер Самсон Самсонов, коллеги, и у нас сложился славный коллектив, нарисовавший картину общежития. Главное — кто вокруг нас. У меня были очень хорошие отношения с Натальей Гундаревой, я не стеснялась задавать ей вопросы, и понимание постепенно пришло. А этап озвучки — это вообще 85% работы актера», — вспоминала актриса в одном из интервью.

Татьяна Агафонова. Фото: Кадр из к/ф «Интердевочка», реж. Петр Тодоровский, 1989 г.

Позднее она снялась в фильмах «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад», в детской кинокартине «Рыжий честный влюбленный». Как рассказывала артистка, антропоморфные роли давались ей легко, в частности, из-за того, что ей хорошо помогал режиссер.

Татьяна Ивановна всегда старалась выбирать роли волевых, но добродушных персонажей. Так получилось и с Веркой-москвичкой из «Интердевочки», всколыхнувшей кинематограф конца 80-х.

«Это была очень интересная работа. Помню, как мы отправились в тур с картиной, и не поверите, насколько у нас наивный народ. Ко мне часто подходили и спрашивали: „А вы правда проститутка?“ Мне любые предложения и предположения подобного рода была неприятны, поэтому я старалась от них дистанцироваться», — признавалась актриса.

Татьяна Агафонова. Фото: Кадр из к/ф «Одиноким предоставляется общежитие», реж. Самсон Самсонов, 1983 г.

Девяностые

Времена в период дефолта стояли тяжелые, и люди крутились как могли. Для Татьяны Агафоновой тот отрезок оказался трудным, прежде всего, из-за личной потери — звезда «Интердевочки» потеряла любимую бабушку. Из-за этого предложение стать главой колхоза «Вперед» в Залазино, где прошло детство актрисы, представлялось неплохой перспективой.

«Хорошо помню, как пришла на „Мосфильм“, где персонал среднего звена составлял 5000 человек. И обычно очень долго идешь к площадке, потому что встречаешь знакомых. А в один прекрасный день я приехала, а никого нет: всех сократили. И вот этот провал, эти годы много людей унесли с собой. Я поняла, что надо параллельно что-то делать. Я окончила Академию экономики и права, чтобы заниматься бизнесом. А еще фигню не хотелось играть. Это все в мою копилку, в опыт», — делилась артистка.

По ее словам, она перестала чувствовать себя в безопасности в Москве, ведь несколько раз становилась свидетельницей уличной перестрелки. Еще одной причиной переезда из столицы стало упущенное место в театре Табакова.

Вспоминая период работы в колхозе актриса отмечала, что из-за давления начальства у нее возникли проблемы со здоровьем.

«Я там многим мешала. Бюрократы хотели избавиться от колхоза, не думая о судьбах людей, а я все время вставляла им палки в колеса. В итоге меня настиг инсульт на нервной почве. Были замечательные друзья, которые помогали мне прийти в себя. Мы использовали актерские упражнения, с помощью которых восстанавливалась речь. Всего на реабилитацию я потратила порядка года», — рассказывала звезда кино.

После очередного скандала с чиновниками Агафонова уволилась, но свое хозяйство в Залазино сохранила. Живя в деревне, она периодически соглашалась на небольшие роли и бывала в Москве. Так, звезда «Интердевочки» снялась в «Дальнобойщиках», детективе «Пан или пропал», сериале «Петя Великолепный».

Полноценно же в киноиндустрию она вернулась в 2007 году, когда артистка не только стала постоянно принимать приглашения режиссеров, но и создала свой продюсерский центр.

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