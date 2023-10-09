Ученые нашли у человеческого языка шестой базовый вкус

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Человеческий язык способен распознавать шестой базовый вкус соленого аммиак

Ученые нашли у человеческого языка шестой базовый вкус

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Исследователи провели эксперимент на мышах. В чем суть их открытия?

Американские ученые из университета Южной Калифорнии провели исследование, которое было направлено на способности человеческого языка. В итоге им удалось открыть новый базовый вкус, который был приобретен органом в ходе эволюции. Сделали они это благодаря эксперименту на лабораторных мышах. Об исследовании рассказал журнал Nature Communications.

Ученые нашли ген, который отвечает за распознавание хлорида аммония. Затем они ввели его в искусственную клетку человека. Оказалось, что хлорид аммония — это мощный активатор рецептора ОТОР1, который находится в мембранах клеток языка и играет важную роль в распознавании кислого вкуса.

Эксперимент провели на мышах. Одни грызуны были генетически модифицированы, они не могли вырабатывать ОТОР1. Другая группа состояла из обычных мышей.

Грызуны без модификаций реагировали на хлорид аммония. Он показался им непривлекательным. Они не стали пить воду с добавками вещества. А вот другая группа мышей вообще не обращала внимание на вещество. Даже в очень высоких концентрациях.

В итоге ученые пришли к выводу, что способность различать вкус хлорида аммония выработалась в ходе эволюции. Это помогает избежать потребления небезопасной пищи. Аммоний содержится в мусоре и является токсичным веществом. Поэтому некоторые виды выработали вкусовые механизмы для его обнаружения.

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