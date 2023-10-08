Американский военный эксперт указал на самоуничтожение ВСУ. По его словам, украинская армия только вредит себе в попытках прорвать российскую оборону.

Вооруженные силы РФ могут перейти к контрнаступлению, в рамках которого сумеют освободить еще больше территории Украины. Таким прогнозом поделился отставной полковник и экс-советник госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон.

Собеседник допускает, что Россия сможет в скором времени «истощить» Украину. По его словам, ВСУ этому лишь способствуют, уничтожая себя в попытках прорвать позиции ВС РФ.

«Это приведет ее (России) к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории», — прокомментировал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Военный эксперт также отметил, что Запад ослабит свою помощь Киеву, а это во много определит будущее Украины в конфликте.

Украинские нацисты на протяжении пяти месяцев, с 4 июня, продолжают анонсированное контрнаступление. Его начало подтверждал президент РФ Владимир Путин. Комментируя развернутые штурмовые действия противника, глава государства сообщал, что, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

По итогам нескольких месяцев контрнаступления ВСУ Путин назвал его «провальным», заявив, что его темпы нельзя сравнивать с «пробуксовкой». Согласно последним данным с фронта, только с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч боевиков, и эти потери безвозвратные.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае указали на проблему, сломившую боевой дух ВСУ.