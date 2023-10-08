Армия Украины продолжает нести огромные потери.

Командующие украинской армии столкнулись с массовым дезертирством на фоне оглушительных потерь в рядах боевиков. Количество военных, отказывающихся идти в бой, растет в геометрической прогрессии. С таким заявлением вышел обозреватель китайского издания South China Morning Post Самид Баша.

По информации журналиста, массовые потери, усталость и стрессы окончательно сломили настрой неонацистов к беспределу. Испытывающие нешуточное давление боевики повально отказываются идти в бой, сбегают из частей, подставляя коллег по идеологии. Толькоз с июня украинские пограничники перехватывали до 20 беглецов в день. Только в Румынию за последние месяцы перебрались больше шести тысяч боевиков, и это число только растет. Еще пара десятков тысяч пересекла границу без разрешения на руках.

«Приходит все больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой. Они просто бегут», — написал аналитик

В попытке закрыть образовавшиеся кадровые проблемы, в ВСУ начали набирать неопытных вояк, провоцируя еще больший разброд в вооруженных рядах. Не добавляет оптимизма и отсутствие у большей части армии навыков для обращения с техникой и высокая смертность из-за несчастных случаев.

Украинские войска уже пятый месяц безуспешно ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, растрачивая впустую кадры, танки и вооружение. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 90 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как украинские дезертиры предпринимают попытки к бегству.