Американские ученые нашли связь между датой рождения и продолжительностью жизни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 913 0

Исследователи из США совершили уникальное открытие. Месяц появления на свет может повлиять на долголетие. Почему время года оказывает такое влияние на судьбу?

Американские ученые нашли связь между датой рождения и продолжительностью жизни

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / Godong

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Американские ученые пришли к удивительному выводу. Оказывается, месяц рождения влияет на продолжительность жизни человека, а также на различные заболевания. Научная статья, посвященная этим вопросам, опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Ученые выяснили, что люди, родившиеся осенью, имеют больше шансов на то, чтобы прожить долгую жизнь. А вот тем, кто появился на свет весной не повезло. Их показатели на 40% меньше, чем у родившихся осенью.

Удивительно, но болезни также могут зависеть от времени года. Например, люди, которые родились летом, чаще страдают близорукостью и аллергиями. А появившиеся на свет зимой — шизофреники.

Исследователи также отметили, что оптимизм способствует более долгой жизни. А вот с пессимистами все с точностью наоборот.

Ранее 5-tv.ru писал, влияет ли ЗОЖ на продолжительность жизни. В качестве примера противники здорового образа жизни приводят создателя коньяка Hennesy, который сумел дожить до преклонного возраста.

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