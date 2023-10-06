Пил, курил и дожил до 100 лет: влияет ли ЗОЖ на продолжительность жизни

Так ли на самом деле опасны курение и спиртное, как о них говорят? Почему приверженцы нездорового образа жизни считают, что проживут дольше?

О вреде курения и спиртного в публичном пространстве в последние десятки лет не говорил разве что ленивый. Кардиологи, терапевты и даже маркетологи регулярно предупреждают — курение и алкоголь вредит организму, нанося непоправимый вред целым системам в теле.

Приверженцы самых головокружительных теорий, впрочем, с этим утверждением не согласны. В качестве антипримеров уже устоявшихся представлений о физическом здоровье противники концепции приводят Диего Марадону и изобретателя коньяка Hennesy, сумевших дожить до преклонного возраста и регулярно злоупотреблявших самыми крепкими напитками.

Впрочем, ни один из этих вариантов концепции «пил, курил и дожил до 100 лет» не подтверждают. Как пишет KP.RU, немалую роль в каждом конкретном случае играет генетика. Именно она во многом определяет, действительно ли человек сумеет дожить до преклонного возраста. Уникальное сочетание тех или иных генов повышает сопротивляемость организма внешним факторам, определяет количество и тяжесть болезней, а заодно определяет, сможет ли человек прожить долго, увлекаясь сигаретами и поддерживая сидячий образ жизни.

Изучение долгожителей в возрасте девяноста лет и сотни долгожителей в возрасте от 105 до 109 лет, подчеркивает, что на продолжительность жизни не оказывают влияние уровень образования и доходов, зато корректировки вносят такие факторы как отсутствие привычки к курению, отсутствие лишнего веса, повышенная двигательная активность и умение быстро купировать стресс.

Таким образом, исследование доказывает, что отсутствие вредных пристрастий значительно понижает риск болезней сердца, рака и диабета. Что касается убеждения, что кому-то «на роду написано быть долгожителем», то оно оправдывает свое существование только на 25%. Примечательно, что среди долгожителей чаще всего встречаются женщины.

Чтобы повысить вероятность отметить 100-летний юбилей, ученые советуют обращать внимание на то, какие продукты человек употребляет, в городе с какой экологией живет, а также насколько сильны стрессы, которые он испытывает на работе. Регулярное употребление овощей, фруктов и орехов в сочетании с рыбой снижают риск сердечных приступов и ожирения, а также предотвращают раннее слабоумие.

Ранее 5-tv.ru писал, как доктора из соцсетей превратили ЗОЖ в опасное увлечение.