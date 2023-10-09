Как нужно обсуждать зарплату на собеседовании: ТОП лайфхаков

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 32 0

HR-эксперт Нанаева: люди недооценивают свои навыки и снижают зарплатные ожидания

Как нужно обсуждать зарплату на собеседовании: ТОП лайфхаков

Фото: Globallookpress / uwe umstätter

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Что нужно сделать соискателю в первую очередь?

Неосведомленность о текущей рыночной ситуации, плохие навыки самопрезентации и неуверенность в себе мешают получать более выгодные предложения от работодателей. Об этом изданию Газета.ру сообщила HR-консультант Полина Нанаева.

Отмечается, что зачастую соискатели недооценивают свои знания и навыки, из-за этого заявляют об ожиданиях ниже рыночных. По словам эксперта, чаще всего это происходит с людьми, которые работают на одном месте долгое время.

В первую очередь перед любым собеседованием нужно проанализировать рынок вакансий. Установив, сколько получают сотрудники на аналогичных должностях и какие требования к ним предъявляются, можно выявить примерный размер будущей заработной платы.

Консультант также посоветовала, что еще до решения о смене работы следует попробовать проходить собеседования просто ради тренировки даже в те компании, в которые изначально не рассматривали. Это избавит от страха негативного исхода собеседования.

«После пары неудачных собеседований кандидаты склонны уменьшать свои зарплатные ожидания. Такой подход ставит кандидата в „ловушку скромности“, из-за которой он начинает бояться, что не найдет работу с такими же или более высокими условиями оплаты труда. Попав в такую ловушку, кандидат убеждает себя, что его навыков и достижений недостаточно. Но если вы уже на собеседовании, компания оценила ваши компетенции как подходящие», — подчеркнула Нанаева.

Мастер по трудоустройству добавила, что неуверенный в себе кандидат кажется неопытным. Хотя на деле все может оказаться иначе. Если на собеседовании сказали, не подумав, не бойтесь взять паузу и признать ошибку. Такая осознанность может даже понравиться работодателю, а вам — дать время собраться с мыслями и начать сначала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому работодатель не может отказать в трудоустройстве.

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