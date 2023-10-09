Адвокат Илья Новиков* стал фигурантом уголовного дела о госизмене
Причастность к преступлению признали в ФСБ. В чем его обвиняют?
Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
Против адвоката Ильи Новикова* возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России, уточняя, что юрист принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.
«После начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой», — уточнили в ФСБ.
По статье о госизмене Новикову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского*.
* — признан иноагентом в РФ.
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