Минюст РФ включил в список иноагентов политолога Станислава Белковского*

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского*. В соответствующий список были включены еще четыре человека, среди них — журналист Илья Шепелин* и политолог Юрий Федоров*.

Обновленный список размещен на официальном сайте ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал законным арест сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца.

* — признан иноагентом в РФ.