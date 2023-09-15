Минюст РФ включил в список иноагентов политолога Станислава Белковского*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Сегодня список пополнился пятью фамилиями.

Минюст РФ включил в список иноагентов политолога Станислава Белковского*

Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского*. В соответствующий список были включены еще четыре человека, среди них — журналист Илья Шепелин* и политолог Юрий Федоров*.

Обновленный список размещен на официальном сайте ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал законным арест сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца.

* — признан иноагентом в РФ.

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Минюст РФ включил в список иноагентов политолога Станислава Белковского*

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