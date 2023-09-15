Минюст РФ включил в список иноагентов политолога Станислава Белковского*

Сегодня список пополнился пятью фамилиями.
Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев
Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского*. В соответствующий список были включены еще четыре человека, среди них — журналист Илья Шепелин* и политолог Юрий Федоров*.
Обновленный список размещен на официальном сайте ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал законным арест сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца.
* — признан иноагентом в РФ.
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