Как предотвратить выгорание экрана на смартфоне: ТОП советов

Пользователи часто жалуются на проблему, которую сложно решить. Но есть ли способ избежать ее совсем?

Экраны смартфонов с OLED, AMOLED или Super AMOLED матрицами имеют ограниченный срок службы, и со временем выгорают. Если на дисплей приходится интенсивная нагрузка, точнее на отдельные его пиксели, которые регулярно подсвечиваются, в результате они тускнеют, причем заметно. И пользователь наблюдает остаточное изображение, например, виртуальных кнопок навигации, часов, иконок приложений и так далее.

Выгорание экрана более всего свойственно витринным смартфонам, которые включены постоянно, ведь на них транслируется демо-ролик, показывающий все преимущества «сочности» изображения. Благо, функциональность устройства от этого не страдает, но серьезно ухудшается восприятие отображаемой картинки.

Для защиты смартфона от преждевременного выгорания в первую очередь надо разобраться, почему это происходит и что с этим можно сделать в целях профилактики.

Что такое выгорание экрана на смартфоне

Выгорание дисплея — дефект, причиной которому является подходящий к концу срок службы отдельных пикселей. Это необратимый процесс, и столкнувшись с такой ситуацией, решить уже ничего не получится, только замедлить. Конечно, есть специальные программы, также можно откалибровать экран, чтобы качество картинки и цветопередача стали прежними, но это только временные меры.

Причины выгорания экрана на смартфоне

Дело в технологии дисплея — OLED. Матрица включает в себя светодиоды трех цветов (синий, красный и зеленый), и у каждого диода определенный срок службы. Синие субпиксели менее яркие, поэтому с целью соблюдения точности цветопередачи на них подается больший ток, чем на субпиксели красного и зеленого цвета. В результате синие светодиоды меньше служат, и со временем тускнеют, а пользователь замечает, что цветопередача «уходит» в зеленые и красные оттенки.

Выгорание проявляется в тех участках экрана, где чаще всего отображается синий или белый цвет. Черный же цвет роли не играет, так как с технологией OLED он не задействует подсветку пикселей вовсе. Выгоревший пиксель становится темнее, и остается на изображении, независимо от отображаемого контента. Чем светлее картинка — тем он виднее. На функциональности дисплея это не отражается, сенсорный слой работает как положено, сохраняется частота обновления кадра («герцовка»), но страдает качество цветопередачи, яркость и контрастность.

Как решить проблему

Производители пока не придумали действенного способа. Выгорание дисплея — постоянный и необратимый эффект, который можно только замедлить. Вероятно, сделано это с той целью, чтобы потребители больше тратились на покупку новых гаджетов.

Как предотвратить выгорание экрана смартфона

Проблема с пикселями возникает в результате интенсивной подсветки групп точек. Светодиод, находясь под постоянной нагрузкой, со временем тускнеет. Процесс не обратить вспять, но реально замедлить. Рекомендации:

настройка яркости экрана. Сами производители гаджетов не советуют выкручивать яркость на максимум. Так диоды испытывают повышенную нагрузку, причем все, а не только те, что отображают синий и белый цвета. Даже половинной яркости хватит, чтобы с комфортом пользоваться телефоном. Еще рекомендуется отключить авторегулировку, чтобы на улице, при дневном свете, яркость не поднималась;

смена заставки. Если стоит одно и то же изображение, работают одни и те же диоды. И те, что отображают синий и белый цвета выходят из строя быстрее. Рекомендация для снижения выгорания — менять картинку как можно чаще, и ставить ту, на которой преобладают темные оттенки;

включить темную тему. Совет аналогичен установке темных фоновых изображений. С темной темой матрица дисплея меньше подвержена нагрузке, а значит не так интенсивно выгорают светодиоды. Плюс заряд аккумулятора будет дольше держаться;

автоотключение экрана. Все просто: чем больше дисплей активен, тем интенсивней работают диоды. С целью замедления выгорания рекомендуется настроить подсветку, чтобы экран гас через 15 — 30 секунд бездействия со стороны пользователя;

навигационные программы. Если постоянно включен GPS-навигатор, отдельные зоны экрана светят интенсивней, и быстрее выгорают. Дело в том, что таких программах много статических элементов, которые регулярно подсвечиваются. На телефонах с OLED-матрицей лучше и вовсе не использовать навигаторы. Для этих целей предпочтительней IPS;

замена иконок. Для продления срока службы дисплея можно поменять стандартные значки на темные. С этим поможет утилита Minma Icon Pack. Аналогично стоит поступить с расцветкой клавиатуры — для этого используется программа SwiftKey.

OLED, AMOLED и sAMOLED дисплеи, несомненно, выдают более яркую и «сочную» картинку, чем IPS, но ценой выгорания пикселей. К сожалению, процесс предотвратить нельзя, только замедлить. Благо, производители уже начинают что-то решать по этому поводу. Например, в Samsung запатентовали технологию PenTile. А владельцам гаджетов других производителей остается меньше нагружать экран, иначе через года три его придется менять.

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