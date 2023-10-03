Как подобрать смарт-часы в 2023 году: подробный обзор главных характеристик

Обратите внимание на эти параметры, чтобы вариант оказался идеальным.

Чаще всего покупатели смотрят на популярность и бренд устройства, отвлекаясь от важных параметров. Ведь кажется, что известность модели дает гарантию того, что характеристики точно пойдут. Однако это не всегда оказывается так. Бывает и такое, что смарт-часы могут не удовлетворять всех потребностей покупателя, сообщает издание «Секунда». Как разобраться?

Что влияет на комфортную эксплуатацию смарт-часов?

Операционная система и особенности коннекта с телефоном;

Производительность и функциональность;

Количество встроенной памяти;

Время автономной работы;

Технология дисплея и управление;

Особенности корпуса, наличие пыле- и влагозащиты;

Внешний вид и форм-фактор.

Благодаря этим параметрам есть возможность выбрать часы, как для мужчин, так и женщин.

Операционная система и особенности коннекта смарт-часов с телефоном

Важно определить совместимость часов со смартфоном. Это поможет выжать максимум полезности при работе с девайсом. Большинство умных часов разработаны под смартфоны на базе Android или iOS, но есть и те, которые подходят для разных операционных систем.

Также не менее важен тип подключения. Синхронизация через Bluetooth самая популярная. В списке подключений достаточно выбрать название девайса и дождаться сопряжения. Это самый удобный и надежный способ, но на расстоянии свыше 20 метров связь между устройствами может прерываться.

Самый быстрый вариант — соединение по Wi-Fi. Главное преимущества такого способа — дальность покрытия до 150 метров.

Некоторые устройства не требуют подключения, например, они работают независимо от сим карты, позволяют совершать звонки, подключаться к сети и использовать онлайн приложения.

Производительность и функциональность смарт-часов

Самые распространенные функции смарт-часов:

уведомление о звонках и сообщениях;

контроль физической активности и здоровья, а именно: количество шагов, расстояние бега, калории. Специально разработанные для спорта смарт-часы позволяют рассчитывать пуль, контролировать медицинские показатели, измерять уровень кислорода и артериальное давление.

определение местоположения;

прослушивание музыки: на установленном плеере можно выбирать треки, переключать, нажимать и регулировать громкость;

будильник, таймер, секундомер, калькулятор — это простейшие функции, которые позволяют лишний раз не доставать телефон.

Количество встроенной памяти смарт-часов

Выбор смарт-часов по памяти зависит от особенностей использования гаджета. В современных моделях для загрузки программ и хранения файлов потребуется, как минимум один или два гигабайта. Этого достаточно для сообщений и программ. Однако, если планируется хранение фото, видео и запуск игр, то лучшим решением будет присмотреться к устройствам от восьми гигабайт. Есть и такие, которые хранят 32 гигабайта памяти.

Время автономной работы смарт-часов

Емкость батареи влияет на то, сколько часы смогут проработать без подзарядки. Время автономной работы зависит и от интенсивности использования в течение дня, количества одновременно работающих программ.

На длительность работы от одного заряда влияют и другие особенности:

наличие солнечной батареи, магнита для питания от других гаджетов;

функции быстрой, портативной и беспроводной зарядки;

режим энергосбережения.

Технология дисплея и управление смарт-часов

Сенсорные экраны — самые удобные и быстрые, но по функционалу их обгоняет дисплей мультитач с возможностью управления жестами. Его можно включить автоматически, одним поворотом корпуса к себе. Управление дополняется специальными кнопками блокировки и колесиками на корпусе.

Особенности корпуса, наличие пыле- и влагозащиты смарт-часов

Те модели, которые созданы из прочных материалов с дополнительной протекцией выбирают спортсмены и любители экстремального образа жизни. Дополнительной защитой от пыли, влаги и ударов чаще всего оснащают мужские часы. В женских сериях «бронированные» корпуса представлены редко.

Внешний вид и форм-фактор смарт-часов

Smart-часы должны быть не только функциональные, но и стильные. Цвет, форма корпуса и ремешок — все это делает аксессуар целостным и позволяет выразить себя.

На внешний вид влияет и форма дисплея:

Квадратная — современный вид часов, позволяющий отображать больше контента на экране.

Круглая — выглядит стильно и традиционно, так как напоминает механические часы.

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