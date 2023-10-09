«На другой конец»: когда можно отпускать ребенка одного в школу

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 13 0

Психолог Митягина: ребенок может пойти в школу один при знании дороги

«На другой конец»: когда можно отпускать ребенка одного в школу

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Для того, чтобы отпускать ребенка в школу одного, нужно убедиться, что он отлично знает дорогу до учебного заведения и обратно до дома. Об этом NEWS.ru сообщила детский психолог Елена Митягина.

Она рекомендовала родителям месяц ходить с ребенком по этому пути, чтобы он точно не заблудился. По словам специалиста, обязательно следует объяснить ребенку, что нельзя идти на контакт с посторонними людьми.

Можно разыграть с детьми подобную ситуацию дома или на улице, до игры рассказав о том, что с незнакомцами нельзя общаться. Также ребенок должен знать наизусть номер телефона папы, мамы, чтобы он смог выйти на связь в случае потери гаджета или разрядки батареи. Вдобавок ко всему ребенок должен знать правила дорожного движения и внимательно переходить дорогу на зеленый свет.

«Я не имею в виду поездку первоклассника на другой конец города. Если школа в соседнем дворе и ребенку не надо проходить три перекрестка, то отпускать в школу самостоятельно можно и со второго класса, учитывая, что ребенок владеет всеми теми навыками, о которых было сказано выше», — подчеркнула Митягина.

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