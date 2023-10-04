«Виноваты родители»: почему дети ненавидят учить иностранные языки

Типичные ошибки родителей, из-за которых ребенок теряет интерес к учебе.

При обучении ребенка иностранному языку родителям стоит избегать ошибок, которые отбивают у детей желание учиться. Какие именно действия и поступки приводят к обратным последствиям, изданию Газета.ру рассказала преподаватель, руководитель детского направления по английскому языку Мария Агальцова.

Важна мотивация

По словам педагога, обещание подарков за хорошие оценки может мотивировать, но только в краткосрочной перспективе. Рано или поздно ребенок потеряет интерес к учебе или, наоборот, начнет требовать большее вознаграждение. Поэтому нужна внутренняя мотивация, а не внешние факторы, которые спустя время просто перестают работать.

Превратить в игру

Мария Агальцева убеждена, что, если ребенок будет учиться исключительно по учебнику, то любая тяга к знаниям может сойти на нет. Причем, это касается и школьников, и ребят помладше.

«Заучивать большое количество информации из учебника маленьким детям может быть скучно. Сейчас учителя и репетиторы по всему миру стараются придумать новые интерактивные способы, как преподавать дисциплины эффективнее. Занимаясь иностранным языком с дошкольниками или учениками начальных классов, лучше использовать как можно больше игровых техник», — отмечает преподаватель.

Зубрежка не поможет

Еще одной ошибкой взрослых при обучении детей педагог называет стремление к зазубриванию, особенно, текстов больших объемов. Агальцева объясняет это тем, что ребенку крайнее важно задействовать моторно-двигательный аппарат. Тогда и эффективность будет в разы больше, и интерес возрастет.

«Говорить, петь или придумывать сказки про то, что ты держишь в руках (будь то плюшевый мишка или робот-трансформер), намного интереснее, чем читать про далекий Лондон. А подарить ребенку тактильные, вкусовые и обонятельные ассоциации с иностранными словами — бесценно для долгосрочной памяти», — резюмирует специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какие кружки сегодня стоит отдавать детей.