Иосиф Пригожин не может связаться с родственниками в Израиле

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 2 366 0

Иосиф Пригожин: не могу дозвониться до брата и сестры, проживающих в Израиле

Иосиф Пригожин не может связаться с родственниками в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Мать продюсера также находится в полыхающей стране.

Продюсер Иосиф Пригожин переживает за родных, которые проживают в Израиле. Об этом он сообщил «360».

По словам представителя российского шоу-бизнеса, его мать живет там более 30 лет.

«Она нормально себя чувствует. Ситуация сложная, у меня сестры и братья живут на границе, в этом смысле есть беспокойство. Но они живут там давно, а родственников много у меня в Израиле, очень много», — поделился муж Валерии.

Изданию «МК» Пригожин сообщил, что родственники живут в разных частях земли обетованной с 70-х годов.

«Кто-то в бомбоубежищах, кто-то в подвале ночевал. Я созванивался — мама, слава богу, жива и здорова, сейчас уже дома. Там практически во всех домах есть бомбоубежища. Когда раздается сирена, они туда направляются. Информацию о происходящем я получаю от родственников, если до них дозваниваюсь», — рассказал он, добавив, что до сих пор не дозвонился до одного брата и сестры.

Как утверждает продюсер, он сам планировал улететь в Израиль на два-три дня в понедельник, навестить маму, но эти планы пришлось отменить.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв атаки ХАМАС среди израильтян увеличилось до 800.

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Иосиф Пригожин не может связаться с родственниками в Израиле

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