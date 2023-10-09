Число жертв атаки ХАМАС среди израильтян увеличилось до 800
Столько людей погибло за три дня боевых действий.
Фото: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
В результате атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль погибло 800 израильтян. Об этом сообщает радио Kan.
При этом пострадали еще 2,4 тысячи человек. Ранее же сообщалось о 700 погибших и 2,2 тысячах раненых.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Лавров: статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен
В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.
Кроме того, Иерусалим объявил о начале полной блокады сектора Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Египет предложил временно прекратить огонь между Израилем и Палестиной для обмена пленными. С аналогичной инициативой выступал и Катар.
- 9 окт
- «Имитация поддержки»: кто на самом деле виноват в атаке ХАМАС на Израиль
- 9 окт
- В ЕК оценили, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине
- 9 окт
- Каир выступил с предложением обменять пленных между Израилем и ХАМАС
- 9 окт
- Лавров: статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен
- 9 окт
- Стихийные мемориалы появились в Москве и Петербурге в честь жертв эскалации в Израиле
- 9 окт
- Обречены: ЦАХАЛ угрожает ликвидацией лидеру ХАМАС Синвару
- 9 окт
- «Не будет еды»: Израиль объявил о начале полной блокады сектора Газа
- 9 окт
- «Беспрецедентная тактика разведки»: как ХАМАС обманул Израиль, скрывая свои планы
- 9 окт
- «Это страшный сон»: мать пропавшего в Израиле сына разрыдалась, говоря о его последнем сообщении
- 9 окт
- В Кремле оценили влияние палестино-израильского конфликта на СВО
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?