«Одну ложку в день»: как предотвратить болезни сердца

Врач-кардиолог поделился способами, доступными любому.

Соленые продукты оказывают негативное влияние на работу сердца. Об этом изданию аif.ru сообщил врач-кардиолог Владимир Протасов.

«Снижайте количество соли — соленые продукты задерживают жидкость, что увеличивает нагрузку на сердце. Не забывайте, натрия много в хлебе, беконе, попкорне, соевом соусе, бульонных кубиках. Контролируйте количество названных продуктов и реже добавляйте соль в блюда. ВОЗ рекомендует одну чайную ложку соли в день», — отметил специалист.

Для здоровья самого главного органа также нужно выбирать пищу, в которой достаточно калия — это нормализует артериальное давление. Следует обратить внимание на такие продукты, как фасоль, орехи, горох, шпинат, капуста, бананы, финики.

Вместе с тем нужно знать, что тепловая обработка снижает количество полезного вещества в еде. Также нужно уменьшить количество сахара в своем меню.

Его добавление к блюдам повышает давление. При этом важно уменьшить именно количество обработанных продуктов, а не фруктов.

«Увеличьте количество магния в рационе. Магнием богаты шпинат, бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты», — объяснил врач.

Протасов также призвал отказаться от курения и алкоголя — спиртное увеличивает риск смертности от всех болезней. Кроме того, нужно обеспечить себе рациональное питание, физическую активность и контролировать вес.

Ранее 5-tv.ru писал, почему осенью чаще всего случаются инфаркты.