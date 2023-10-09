Самая опасная пора: почему осенью чаще всего случаются инфаркты

Осень известна не только упадком сил, но и обострением опасных болезней. Одна из них — инфаркт миокарда.

О том, как обезопасить себя от самой частой осенней проблемы, Пятому каналу эксклюзивно рассказала врач высшей категории Ольга Ованесова.

Что такое инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда — это некроз (гибель) части сердечной мышцы, который возникает из-за сокращения кровоснабжения органа.

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При этом инфаркт миокарда может быть очень маленьким. Его называют микроинфарктом, и он может никак не ощущаться пациентом. Обширный инфаркт, в отличие от микроинфаркта, более опасен.

Возникновение данной патологии не всегда приводит к смерти сразу, но увеличивает риск внезапной остановки сердца. Это объясняется нарушением его насосной работы и более плохим сокращением. В результате приток крови к остальным частям тела уменьшается или прекращается. В какой-то момент человек теряет сознание, пульс не прощупывается, и наступает смерть.

Почему инфаркты часто случаются осенью

Осенью резко повышаются риски возникновения инфаркта миокарда за счет того, что меняются погодные условия, порой слишком резко. Снижается атмосферное давление, и повышается влажность воздуха.

Все это сказывается на самочувствии. У многих пациентов наблюдается повышение вязкости крови. Чем гуще кровь, тем больше проблем это может принести.

«В 90% случаев обострения ишемической болезни сердца происходят именно осенью. Что делать, чтобы этого не произошло? Нужно принимать препараты, разжижающие кровь, потому что повышается вязкость крови, из-за этого как раз возникают инфаркты», — утверждает медик.

Симптомы инфаркта миокарда

Инфаркт миокарда сопровождается следующими симптомами:

Сжимающая, давящая и интенсивная боль за грудиной. Болевые ощущения могут распространяться влево и вправо за грудину, отдавать в зубы, в руки, шею и верхнюю часть живота.

Резко усилившаяся потливость.

Тревога.

Слабость или сильная усталость.

Одышка и тошнота.

Головокружение.

Профилактика инфаркта

Для снижения риска инфаркта миокарда крайне желательно соблюдать ряд рекомендаций:

Активный образ жизни и регулярные физические упражнения;

Добавление в ежедневный рацион продуктов, богатых цинком, магнием и калием (морепродукты, орехи, свежие овощи, зелень, грибы, сухофрукты);

Минимизация стрессов, которые негативно влияют на работу сердца и способствуют сужению просвета коронарных артерий;

Отказ от вредных привычек;

Ограничение потребления соли в пределах пяти граммов в день;

Нормальный здоровый сон (не менее восьми часов в сутки).

Если пациент уже находится в группе риска, ему также следует ежегодно посещать врача-кардиолога и следовать дополнительным рекомендациям специалиста.

Чем может обернуться инфаркт

Восстановление после инфаркта зависит от степени поражения сердечной мышцы. Последствия для организма непредсказуемы.

Врачи выделяют самые частые осложнения после пережитого инфаркта миокарда:

нарушение сердечного ритма — аритмия

острая сердечная недостаточность (сердечная астма и отек легких)

поражение суставов рук и плеча при шейном остеохондрозе

перикардит

плеврит

пневмония

появление эрозий и язв в области желудка или кишечника

нарушение мочеиспускания

тромбоэмболия.

Какие еще болезни обостряются осенью

Увы, инфаркт — это не единственное проявление сезонного обострения. Среди наиболее часто встречающихся болезней врач выделила:

ОРЗ и другие простудные заболевания. Виной всему недостаточно теплая одежда в холодную погоду, а также нехватка витаминов для поддержания иммунитета.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Пациенты жалуются осенью на отечность и боли в суставах. Причина — в нарушении вязкости крови и увеличении жидкости.

Аллергии. Обострение происходит из-за грибков.

«Причина болезни — грибки, которые разрастаются у нас на подоконниках, цветах из-за повышенной влажности на улице. Сначала они незаметны глазу, но потом приводят даже к бронхиту, к бронхиальной астме», — пояснила Ованесова.

Психические расстройства — депрессия, хандра, психоз и невроз. На состояние человека может повлиять сокращение светового дня, недостаток солнца, холод.

Эксперты осенью рекомендуют теплее одеваться, чаще гулять на свежем воздухе и принимать витамины. Также в этот период важно включить в рацион фрукты и овощи.