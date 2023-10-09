Бизнесмен Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Однако, по данным СМИ, сейчас он там не находится. Куда направился миллиардер?

Бизнесмен Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Российский бизнесмен Михаил Фридман снова сменил место жительства — на этот раз он перебрался из Великобритании в Израиль. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Более того, сейчас миллиардер находится в России. Зачем и на сколько он прибыл в Москву, не сообщается, однако он якобы собирается чаще заглядывать в страну.

Михаил Фридман числится в санкционных списках США. Месяцем ранее в интервью газете Times он признался, что в Британии начал чувствовать себя некомфортно, перестал ощущать спокойствие и стабильность. По его словам, бизнесменам из России в Соединенном королевстве приходится туго — всех приезжих богачей местные считают преступниками.

Американский «черный список», в который он попал, Михаил назвал «политическим инструментом». Фридман считает, что отмены ограничений ему не удастся добиться даже через суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российские бизнесмены не смогли прижиться на Западе.

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