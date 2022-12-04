Дело Фридмана: почему российские бизнесмены не смогли прижиться на Западе

Ранее в СМИ появилась информация о задержании в Лондоне одного из богатейших людей России. Его подозревают в отмывании денег и даче заведомо ложных показаний.

Как бы ни старались стать «своими» в Лондоне или Париже они для местных по-прежнему «чужие и странные». Просто очень богатые. На вопрос «почему» попыталась ответить австрийская исследовательница Элизабет Шимпфессель — она с середины нулевых общается с беглыми олигархами в Лондоне и в этом году переписала свою книгу про безумно богатых русских. За каждым из них, по мнению европейцев, тянется криминальный шлейф. Но на это закрывали глаза. Ради денег.

«Поймите, их всегда принимали на Западе, особенно их деньги. Так что здесь — в Великобритании, в Лондоне — все сделано для того, чтобы богатые люди из Китая, России и других стран приезжали сюда. Никаких проверок биографических данных не проводятся. Десятки миллионов „грязных“ денег поступают в Лондон и местные законодатели очень этому рады. Они были приняты в так называемое общество, но они всегда оставались в ситуации, когда высший истеблишмент, можно сказать, смотрел на них свысока», — рассказала эксперт.

Но эта некая терпимость со стороны истеблишмента была до поры до времени. Днем ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило о задержании некоего состоятельного российского бизнесмена 58 лет в его многомиллионной резиденции в Лондоне. Его подозревают в отмывании денег и даче заведомо ложных показаний.

Также были задержаны два его сообщника, один с сумкой полной наличности. Их допросили и отпустили под залог. В резиденции 50 человек провели обыски. Больше подробностей никаких, лишь одно фото. В СМИ предположили, что обыски провели в резиденции «Этлон Хаус». Похож экстерьер. Обратите внимание на характерный деревянный потолок с вырезами, как на этой фотографии из особняка до ремонта.

Владельцем «Этлон Хауса» является банкир Михаил Фридман — один из богатейших людей России, который в этом году переехал жить в Лондон. И вот совпадение — ему 58 лет.

Ряд СМИ со ссылкой на свои источники подтвердили, что речь идет именно о Фридмане. Однако в пресс-службе «Альфа-Банка», заявили что им неизвестно, о ком пишет британской агенство по борьбе с преступностью, что Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Более того, сам Фридман заявил, что у него все в порядке и он встречается с друзьями.

Если он и встречается с кем, то, скорее всего, вне дома — в его поместье тишина, в особняке не горит свет и ни видно признаков какой-то вечеринки. Вот кадры сделанные несколько часов назад.

Михаил Фридман, обладая состоянием, по разным оценкам, от 10 до 14 миллиардов долларов, действительно испытывает определенные трудности с наличностью. Он сам жаловался журналистам, что ему не хватает денег даже на уборщицу, ведь все его счета заблокировали в марте, когда он попал под персональные западные санкции. Мог ли он на восьмом месяце лишений решиться обойти эти санкции — вопрос дискуссионный.

«Когда происходят истории с нашими олигархами как их называют, то волей не волей вспоминаешь предупреждение Путина, которое он сделал в 2002 году на заседании Торгово-промышленной палаты. Тогда он их предупредил что „замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы добиться разблокирования своих активов“. Они хихикали, а ведь знаете, они не захотели это услышать. У них было убеждение, что те огромные деньги, которые они заработали в России, позволят им быть защищенными от всего, что происходит в мире», — объяснил политолог Юрий Светов.

Дорвавшиеся до денег нувориши, бежавшие на Запад, сформировали в последние десятилетия определенный стереотип о нас. Водка, икра, балалайка дополнились вычурной роскошью, Bentley в бриллиантах, любовницами в мехах и ломаным английским. Этот образ закрепился в многочисленных фильмах (как правило, боевиках или комедиях) и стал неким подспорьем в попытке запретить все русское после начала спецоперации. Ну а чего? Таких не жалко.