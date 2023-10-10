Операцию на открытом сердце впервые провели бойцу в Запорожской области

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Медики расчистили заброшенный склад и превратили его в современную операционную.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

В Запорожской области военные врачи впервые провели бойцу операцию на открытом сердце. Причем, сделали это почти у самой передовой — медики расчистили заброшенный склад и превратили его в современную операционную.

«Выполнили доступ к сердцу, вскрыли сердечную сумку. <…> И на бьющемся сердце ушили рану, стабилизировали бойца, и он благополучно убыл на дальнейшее оказание медицинской помощи», — объяснил военный хирург с позывным «Скальпель».

Врачи на передовой научились проводить операции, которые прежде выполнялись лишь в специализированных госпиталях. Кроме того, водители-санитары медицинского батальона дооборудовали бронеавтомобиль «Линза» и сделали из него, по сути, реанимацию на колесах.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи извлекли из ноги бойца неразорвавшуюся гранату.

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