Операцию на открытом сердце впервые провели бойцу в Запорожской области

В Запорожской области военные врачи впервые провели бойцу операцию на открытом сердце. Причем, сделали это почти у самой передовой — медики расчистили заброшенный склад и превратили его в современную операционную.

«Выполнили доступ к сердцу, вскрыли сердечную сумку. <…> И на бьющемся сердце ушили рану, стабилизировали бойца, и он благополучно убыл на дальнейшее оказание медицинской помощи», — объяснил военный хирург с позывным «Скальпель».

Врачи на передовой научились проводить операции, которые прежде выполнялись лишь в специализированных госпиталях. Кроме того, водители-санитары медицинского батальона дооборудовали бронеавтомобиль «Линза» и сделали из него, по сути, реанимацию на колесах.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи извлекли из ноги бойца неразорвавшуюся гранату.