Уникальная операция: врачи извлекли из ноги бойца неразорвавшуюся гранату

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 79 0

Военные врачи извлекли из ноги бойца неразорвавшуюся гранату

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Во время хирургического вмешательства медики находились в бронежилетах.

Военные медики Ивановского соединения ВДВ, работающие в зоне проведения специальной военной операции (СВО), провели уникальную операцию.

С передовой был доставлен боец, в голеностопе которого застряла неразорвавшаяся граната от ручного противотанкового гранатомета РПГ-26. Боеприпас чудом не сдетонировал. Сообщается, что при проведении операции военным медикам пришлось работать в средствах бронезащиты.

«Были вызваны саперы, но хирург принял решение не дожидаться их, а приступить к операции, так как нога военнослужащего была под жгутом и ее нужно было спасать», — рассказали в Минобороны.

Длившаяся около часа операция прошла успешно. Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает. В ведомстве подчеркнули, что в мире насчитываются лишь единицы успешно проведенных подобных операций.

«Привезли пациента, команда работать — работали. Все. Никаких излишеств, эмоциональных всплесков, никаких лишних движений. Все делается по команде. Каждый знает свое дело строго», — рассказал медбрат старший сержант Андрей Алексеев.

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