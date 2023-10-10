Пассажир рейса из Рио-де-Жанейро заснял взрыв двигателя самолета на телефон

Минуты паники пережили пассажиры рейса, который вылетел из бразильского Рио-де-Жанейро. При наборе высоты у боинга забарахлил двигатель. Пассажир, которому досталось место у окна — рядом с крылом — запечатлел момент взрыва.

Под крики пассажиров, пилоты развернули самолет и приступили к экстренному снижению. В итоге рейс завершился в том же Рио, но на другом аэродроме.

В конце сентября в Карагандинской области Казахстана учебно-тренировочный полет обернулся крушением самолета. Жертвой авиакатастрофы стали два человека.

Ранее 5-tv.ru писал, почему и как пассажиры выживают в авиакатастрофах.