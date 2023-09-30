Легкомоторный самолет рухнул в Казахстане

В Карагандинской области Казахстана учебно-тренировочный полет обернулся крушением самолета. Жертвой авикатастрофы стали два человека, сообщил комитет гражданской авиации страны в выходные.

«30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, диспетчеры заподозрили неладное, когда оба летчика перестали выходить на связь. Выехавшая на место рабочая группа обнаружила обломки самолета и тела двоих погибших. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

До этого крупная авиакатастрофа произошла в одном из самых известных мегаполисов в мире. Самолет ударился об автомобильную трассу и тут же загорелся: жертвами инцидента стали два человека. Всего на борту было четыре пассажира.

5-tv.ru писал, почему и как пассажиры выживают в авиакатастрофах.