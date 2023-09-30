Легкомоторный самолет рухнул в Казахстане

|
Алина Крылова
Алина Крылова 17 0

Что произошло во время полета и что стало с людьми?

Легкомоторный самолет рухнул в Казахстане

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

Читайте нас в: Дзен Новости

В Карагандинской области Казахстана учебно-тренировочный полет обернулся крушением самолета. Жертвой авикатастрофы стали два человека, сообщил комитет гражданской авиации страны в выходные.

«30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, диспетчеры заподозрили неладное, когда оба летчика перестали выходить на связь. Выехавшая на место рабочая группа обнаружила обломки самолета и тела двоих погибших. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

До этого крупная авиакатастрофа произошла в одном из самых известных мегаполисов в мире. Самолет ударился об автомобильную трассу и тут же загорелся: жертвами инцидента стали два человека. Всего на борту было четыре пассажира.

5-tv.ru писал, почему и как пассажиры выживают в авиакатастрофах.

+14° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:57
За ними будущее: в какие кружки сегодня стоит отдавать детей
9:41
«Проклятое» рукопожатие: друзья-политики Зеленского уходят в отставку после одной встречи с ним
9:18
Актер Жерар Депардье распродает свои картины и скульптуры: закончились деньги?
9:03
Легкомоторный самолет рухнул в Казахстане
8:44
Никакой крови: Кличко заявил, что не собирается умирать за Украину
8:26
Синоптик предупредил россиян о приходе «супертепла»

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России