Анита Цой разъехалась с мужем. Ждать развода?

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 28 0

Анита Цой приняла решение жить отдельно от мужа

Анита Цой разъехалась с мужем. Ждать развода?

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Что привело знаменитость к такому необычному решению?

Народная артистка России Анита Цой призналась, что не живет постоянно с мужем Сергеем Цоем. При этом, по словам знаменитости, у них с супругом прекрасные отношения.

«Мы копируем императорскую семью. Ее члены никогда не жили вместе. У нас тоже была возможность построить несколько домов, и я не живу постоянно с мужем. Он, по примеру императора, обитает по соседству, в доме рядом», — цитирует звезду издание utro.ru.

Идея разъехаться по разным домам принадлежит самой певице. Она считает, что так они не успевают уставать друг от друга.

К тому же, у супругов разные графики: артистка часто работает по ночам. Но у пары есть семейная традиция — ежедневные совместные ужины. Также Цой раскрыла секрет долгого и счастливого союза.

«Важно не давать мужу покоя. И всегда вести себя так, чтобы муж немного ревновал, боялся женщину потерять и думал, что она обиделась по-настоящему», — считает певица.

В браке Анита и Сергей Цой состоят с 1990 года. У супругов есть взрослый сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как «предохраняется» Анита Цой на кухне.

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