Чтобы не попало в глаза: как «предохраняется» Анита Цой на кухне

Немногие знают, что певица увлекается закруткой различных солений.

Об интересном времяпрепровождении народной артистки России Аниты Цой сообщил портал utro.ru. Певица увлекается закрутками различных солений. Это дело из хобби даже переросло в бизнес. Но иногда на кухне могут произойти неприятные инциденты. Как их от себя защищает исполнительница?

Основной акцент на соленьях певица делает на корейскую капусту кимчи. Это остро приправленные квашеные кочаны или листья крестоцветных. Самым сложным этапом в приготовлении закуски является удаление семян из лютого красного перца, который нужен для заправки.

Чтобы жгучий сок не попадал в рот и глаза, певица обрабатывает овощи в специальной защитной маске и респираторе. Эти средства похожи на те, которые используются в инфекционных больницах.

«Это вынужденная мера. Ведь если хоть немного такого перца попадет в глаза, в лучшем случае ждет жжение, в худшем — ожог», — объяснила знаменитость.

Действующим компонентом жгучей приправы является капсаицин. В сладком болгарском перце насчитывается до четырех тысяч единиц.

В горьком перце же показатель достигает 190 тысяч единиц. Поэтому выбранный певицей способ предохранения вполне оправдан.

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