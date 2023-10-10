В ДНР сообщили о продвижении российских войск в Авдеевке

Российские артиллеристы продолжают вести огонь по позициям противника в городе.

Защитники Донбасса продвинулись в Авдеевке, ликвидировав при этом два укрепрайона ВСУ. Об этом советник главы ДНР Ян Гагин сообщил агентству РИА Новости.

По словам Гагина, на данном участке фронта враг потерял за минувшие сутки до 100 человек. Урон был нанесен не только живой силе, но и технике ВСУ — российские военные уничтожили 20 единиц из арсенала противника.

ВС РФ продолжают наносить артиллерийские удары по позициям украинских нацистов в Авдеевке, добавил советник главы республики Дениса Пушилина.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что группировка «Центр» отразила шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении.