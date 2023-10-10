Группировка «Центр» отразила 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

ВКС РФ нанесли удары по автомосту и пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

Группировка «Центр» отразила 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Река Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

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Тактическая авиагруппа Воздушно-космических сил России нанесла удары по автомобильному мосту в районе села Торское в ДНР на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, его слова опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское», — доложил он.

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Кроме того, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества российские военные с помощью ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отразили шесть атак украинских штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*.

В результате противник потерял порядка 60 боевиков и две бронемашины. Еще ВС РФ вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ стягивают силы у Серебрянского лесничество и Белогоровки на краснолиманском направлении.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

Тема:
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