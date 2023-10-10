ВС РФ ликвидировали склад вооружения ВСУ в Херсонской области

Российские войска ликвидировали склад вооружения ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что вражеская цель была поражена в районе населенного пункта Давыдов Бор. Склад принадлежал объединенной группировке вражеских войск «Херсон», в нем находилось ракетно-артиллерийское вооружение.

ВС РФ также поразили командные пункты 118-й и 67-й мехбригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии украинских нацистов.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР сообщили о продвижении российских войск в Авдеевке.