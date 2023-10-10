«Банк хорошо знает вас»: как россиянам получить максимальный размер кредита

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Эксперт Пономарев назвал хорошую кредитную историю гарантией крупных займов

«Банк хорошо знает вас»: как россиянам получить максимальный размер кредита

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Далеко не каждому человеку банк готов выдать сумму, на которую он рассчитывает.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев назвал три способа увеличить шансы на получение крупной суммы от банка или микрофинансовой организации (МФО). Об этом сообщает издание Газета.ру.

Так, несмотря на одобрение заявки, получить кредиты становится все тяжелее. Далеко не каждому банк готов выдать сумму, на которую он рассчитывает.

«На доступность кредитов влияет рост ключевой ставки, по которой сами банки привлекают финансирование от Центробанка: с августа она выросла на 4,5 процентных пункта до 13% годовых. И это, скорее всего, не предел. Кроме того, с 1 октября регулятор в очередной раз ужесточил требования по выдаче необеспеченных кредитов и займов, так называемые макропруденциальные лимиты», — пояснил Пономарев.

Все чаще люди, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% доходов, получают отказ. А те, кто имеет показатель в пределах 50-80%, находятся в группе риска, сказал эксперт.

Максимальную сумму потребительского кредита можно получить при условии обращения в те финансовые организации, с которыми уже существует история взаимоотношений, считает Пономарев.

«Например, сумма одобрений в МФО для повторных клиентов в среднем в два, а то и в три раза больше, чем для тех, кто обращается впервые. Среди банков наиболее лояльные условия, скорее всего, предложит тот, где у вас есть зарплатный проект. Просто потому, что этот банк хорошо знает вас как клиента и способен лучше прогнозировать размер ваших доходов в будущем», — добавил эксперт.

Целевой кредит считается менее рискованным, что, в частности, отражается в его стоимости. Если отталкиваться от статистики Банка России, использование POS-кредитов, которые берутся в магазине на покупку конкретной вещи, в среднем обходится заемщику на 2,5-4% дешевле, чем нецелевых кредитов, поэтому, если деньги нужны на покупку конкретного продукта или услуги, имеет смысл запрашивать целевой кредит.

И еще одно немаловажное правило — следует контролировать свою кредитную историю. А если на человеке «висит» много долгов, а также если по ним есть просрочки — вероятно, банк не одобрит солидную сумму.

Однако, если кредитная история абсолютно нулевая, — это тоже плохо, уточняет Пономарев. В первом случае нужно как можно быстрее погасить просроченные долги.

Причем начинать лучше с тех, по которым ставки выше. Например, разумнее сперва погасить заем перед МФО, взятый под 290% годовых, чем ипотечный кредит под 12%, говорит Пономарев.

Во втором случае можно попробовать взять кредит на небольшую сумму и вовремя его отдать, чтобы положить начало своей кредитной истории. Тогда в следующий раз вероятность получить крупный кредит будет гораздо выше, подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, когда можно не отдавать долги за покойных родственников.

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