По закону: когда можно не отдавать долги за покойных родственников

Отказаться от наследства — не единственный способ.

Как правило, после смерти человека его родственники, вступившие в наследство, выплачивают накопившиеся при жизни долги покойного. Но в каких случаях этого можно не делать?

Как выяснили «Известия», наследники не должны платить больше, чем это требуется в соответствии с законом. Родственники отвечают по долгам покойного только в том в объеме, который не превышает наследственное имущество. Если долг превышает его стоимость, то он не гасится. Но все долги, которые можно покрыть за счет наследства — оплатить придется. Кроме того, наследник, зная про условия оплаты долгов наследодателя, вправе не принять наследство или отказаться от него.

В пример приведен случай россиянки, у которой скончался супруг, не успевший вернуть банку долг. Пара вместе брала кредит в размере нескольких миллионов для ипотеки. Одновременно с этим подписала договор комплексного страхования в страховой компании.

После смерти мужчины страховщик вместо возмещения собрался объявить договор недействительным. Но суд встал на сторону защиты потерпевшей — обязал страховую компанию выплатить банку полтора миллиона рублей по договору ипотечного страхования.

Казалось бы — ситуация разрешилась. Но нет. Банк не захотел компенсировать себе долг умершего гражданина и подал в суд на его наследников, потребовав отобрать у женщины и ее маленького сына жилье. На этот раз инстанция не пошла навстречу и заняла сторону банка, обосновывая решение тем, что женщина являлась созаемщицей ипотеки. Поэтому там сочли, что неустойку по несвоевременной выплате кредита страховщик не обязан нести.

Позднее вердикт был отменен судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ, дело было возвращено в суд первой инстанции. Там отметили, что выгодоприобретателем по договору страхования следует считать банк, то есть несвоевременно в страховую компанию обратилась кредитная организация, а не вдова.

Как отметила юрист фирмы «Контра» Юлия Лапшина, если у заемщика была страховка на случай смерти, то долг банку выплатит страховая, при условии доказанности, что смерть заемщика выступает страховым случаем.

«Если страховой суммы недостаточно, чтобы покрыть долг, разницу между ним и остатком заплатят наследники, созаемщики или поручители. Если страховки не было, долг перейдет к созаемщикам, поручителям или наследникам», — объяснила эксперт.

Лапшина также добавила, что не входят в состав наследства обязательства, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя. Например, алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

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