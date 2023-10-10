Дьявол в юбке: самые известные убийцы-женщины в мировой истории

Среди серийных убийц встречаются и дамы, а их деяния заставляют волосы встать дыбом.

История человечества знает немало примеров, когда серийными убийцами оказываются женщины. Самые печально известные из них — в материале 5-tv.ru.

«Детские фермы» людоедки из Рединга

Самой массовой детоубийцей в истории человечества называют британскую преступницу Амелию Дайер. Получившая прозвище «Людоедка из Рединга», она загубила жизни более чем 400 детей.

Дайер жила в XIХ веке на юго-западе Англии. Во время учебы на медсестру она познакомилась с владелицей детского приюта, которая рассказала, как можно легко подзаработать: брать младенцев на попечение за определенную плату, а на содержание тратить в разы меньше.

Идея пришлась по вкусу Дайер, но жадность и жестокость создали в ее голове более страшный план. Женщина открыла так называемую детскую ферму, куда брала новорожденных, а после «забывала» покормить малышей, оставляла их на улице или избавлялась другими способами.

А позже начала убивать уже физическим воздействием, например, топила в Темзе. Когда англичане стали находить тела новорожденных, полиция приступила к расследованию и вышла на след владелицы приюта. Дайер за свои преступления была приговорена к смертной казни.

«Мне нечего сказать», — последние слова Дайер перед казнью.

Салтычиха

Одна из самых печально известных женщин-убийц XVIII века — богатая русская помещица Дарья Салтыкова, которая была изощренной садисткой и серийной убийцей. «Кровавая барыня» расправлялась со своими крепостными крестьянами особенно жестоко, причем за малейшие провинности: избивала, обливала кипятком, морила голодом, порола до смерти или вырывала волосы раскаленными щипцами.

Причем, среди ее жертв были не только взрослые, но и дети. Как пишут историки, о зверствах Салтычихи узнала Екатерина II, которая только взошла на престол.

Государыня направила в поместье юстиц-коллегию для разбирательств. следствие продолжалось почти шесть лет. В итоге выяснилось, что Салтыкова убила 138 человек.

В своих деяниях, кстати, она не раскаялась. Согласно приговору, ее лишили всех титулов и званий, а после заточили в «покаянную камеру» — вырытый в грунте склеп высотой около двух метров.

Там она провела 11 лет, еще 22 года — в тюремном заключении в монастыре. Дожила до 71 года и похоронена на кладбище Донского монастыря.

Рабовладелица из США

Мари Дельфина Лалори — самая жестокая рабовладелица США, которая жила в Новом Орлеане в XVIII веке. Представительница американской знати и одной из самых богатых семей города, она убивала и пытала своих рабов в собственном доме.

Более того, историки утверждали, что Лалори ставила на людях жуткие эксперименты. Ее деяния раскрылись, когда в доме начался пожар.

Прибывшие на место огнеборцы ворвались в особняк и увидели на кухне пожилую рабыню, которая была прикована наручниками, а на чердаке — еще несколько человек со следами страшных пыток. Как сообщали местные газеты, рабы были изуродованы: шеи вытянуты, у кого-то отсутствовали конечности, у одного из головы торчала палка, которой Лалори хотела «перемешать мозги».

Точное количество жертв изуверки подсчитать так и не удалось — по разным данным, их было более 100 человек. Стоит отметить, что садистке удалось избежать наказания: она попросту исчезла, пока шли разбирательства.

Ее следы затерялись в Европе. Кстати, дом Лалори купил голливудский актер Николас Кейдж, но позже он его продал.

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