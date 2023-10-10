Убийца по соседству: кто из самых жестоких российских маньяков вышел на свободу

Пять преступников, чьи зверства потрясли всю страну, теперь живут как обычные люди?

В России серийные убийцы и садисты редко выходят из тюрьмы, однако иногда такое все-таки случается. Кто из маньяков оказался на свободе в последние годы и как живет теперь — в материале 5-tv.ru.

«Воронежский Чикатило»

Владимир Ретунский освободился из колонии еще в 2015 году. В общей сложности, преступник сидел за решеткой несколько раз. Первые два срока получил за изнасилование и убийство по неосторожности. С 1990 года Ретунский изнасиловал и убил восемь девушек, самым младшим из которых было всего 14 лет.

Маньяк находил своих жертв преимущественно на дороге, когда предлагал подвезти. Тела закапывал в лесу. В 1999 году суд приговорил Ретунского к 15 годам лишения свободы, однако вышел преступник раньше — в феврале 2012 года. А уже через полгода его поймали на краже полутора тысяч рублей у соседки. Получив четвертый срок в пять лет, Ретунский снова вышел условно-досрочно — в 2015 году.

Сейчас 73-летний убийца живет в своем городе Поворотино в Воронежской области, ведет домашнее хозяйство. До сих пор, несмотря на доказательства в суде, он признался только в двух убийствах. Однако и в них он не раскаивается.

Пермский людоед

Михаил Малышев из Перми провел почти 23 года за решеткой за убийства с особой жестокостью. Сначала он убивал и ел бездомных животных, а потом переключился на людей. Первой его жертвой стала 16-летняя девушка, которую привела в дом его же сожительница. Малышев вместе с несколькими друзьями изнасиловали ее, а после зарубил топором. Тело жертвы изверг расчленил и сделал из плоти фарш, который потом употреблял в пищу. Второй жертвой стал знакомый преступника. С ним людоед поступил так же, как с убитой девушкой.

В 2000 году его признали виновным, отправив за решетку на 25 лет. Освободился в октябре 2022 года, вернувшись в Закамск. Как сообщает издание «59.ру», соседи многоквартирного дома пытались собрать подписи на выселение 57-летнего убийцы, однако жилплощать находится в его собственности.

Ростовский маньяк

Владимир Криштопа за свои преступления был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Свои злодеяния он совершал в Ростове-На-Дону. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в 1995 году мужчина напал на женщину на лестничной площадке, изнасиловал и забил до смерти. А спустя всего месяц совершил еще одно нападение по аналогичному сценарию. Только жертву в этот раз он задушил.

Криштопу задержали во время третьего покушения, и в 1996 году суд вынес ему приговор в виде смертной казни через расстрел. Однако сразу после этого в России ввели мораторий, и уже сидевшему в камере смертников убийце казнь заменили на срок в 25 лет. Он отбыл свой срок полностью, выйдя на свободу в августе 2020 года. Сейчас о местонахождении 50-летнего преступника ничего неизвестно.

Электрик из Екатеринбурга

Весной 2023 года на свободу вышел Егор Хабаров, известный по прозвищу Электрик. Так его назвали из-за способа, которым он убивал. Первое преступление он совершил в 2008 году, второе годом позже. Метод был один: заманивал жертв в свой гараж, обездвиживал и расправлялся при помощи электричества, наблюдая за судорогами умирающих людей. Опознавали жертв по зубам.

Когда Хабарова задержали, он не стал отрицать убийства. Судебно-медицинская экспертиза признала его невменяемым и отправила на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Сейчас, как сообщает издание E1.RU, 44-летний Хабаров живет в Екатеринбурге и работает охранником. За ним установлено наблюдение.

Скопинский маньяк

Виктор Мохов вышел на свободу в 2021 году. Он стал одним из самых знаменитых сексуальных маньяков в современной России из-за циничности своих преступлений: в 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет и четыре года держал их в заточении, периодически насилуя и всячески истязая. Одна из жертв трижды беременела и родила от Мохова двоих детей.

Садиста поймали в 2005 году и приговорили к 17 годам. Сейчас Мохов живет в городе Скопин Рязанской области. После освобождения он успел стать фигурантом уголовного дела: помог скрыть тело мужчины, убитого его другом. Однако суда 73-летний преступник дожидается на свободе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что маньяка-потрошителя из Башкирии не могли поймать пять лет.