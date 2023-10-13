Трое первоклассников отравились в школе в Красноярском крае

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 48 0

Прокуратура организовала проверку.

Трое первоклассников отравились в школе в Красноярском крае

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Трое первоклассников из одной школы обратились в больницу с признаками отравления в Ачинске. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По предварительным данным, у детей диагностирована легкая форма кишечной инфекции. Госпитализация им не потребовалась. Дети проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

Уточняется, что специалистами Роспотребнадзора уже отобраны необходимые смывы и пробы на пищеблоке, проводится их исследование.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в подмосковном Красногорске почти 30 человек попали в больницу после обеда в столовой.

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