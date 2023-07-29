В Красногорске почти 30 человек попали в больницу после обеда в столовой
В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением после еды в столовой
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Прокуратура начала проверку. Что случилось с людьми?
В Красногорске были госпитализированы почти тридцать человек с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Всего в больницу попали 29 человек и все они работали в одном предприятии
«Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой», — говорится в сообщении.
На данный момент, прокуратура начала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
До этого стало известно, что в Приморском крае четверо детей за две недели попали в больницу с признаками отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как россиянам рассказали, как отличить отравление от ротавируса.
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