Секрет Да Винчи: ученые раскрыли еще одну загадку «Моны Лизы»

Какими методами пользовался художник эпохи Возрождения для создания портрета женщины с улыбкой?

Рентгеновские лучи помогли ученым раскрыть еще один секрет «Моны Лизы». Исследование показало, что Леонардо да Винчи при написании картины использовал новаторские технологии. Исследование появилось в журнале Американского химического общества: планируется, что оно приблизит ученых к исследованию феномена полотна.

По информации зарубежного источника, Европейская лаборатория синхротронного излучения ESRF, музей Лувра и Министерство культуры Франции объединили свои усилия, чтобы в деталях исследовать самую загадочную картину, сумевшую сохраниться до наших дней. Результаты впечатлили всех: оказалось, чтобы полотно не потеряло в цвете, да Винчи первым слоем нанес особую смесь токсичных компонентов, которая стала стойкой основой для следующих слоев.

В составе этой смеси исследователями были обнаружены уникальные компоненты, считавшиеся для того времени новаторскими. При этом художник применял еще и особую технику нанесения, позволившую по максимуму применить свойства химикатов.

Кроме того, это открытие в работе над «Моной Лизой» в очередной раз позволяет ученым утверждать: ни одна картина да Винчи не повторяет состав другой. При жизни художник очень любил экспериментировать, что позволило ему закрепиться в истории как одному из самых смелых творцов своего времени.

«В данном случае интересно видеть, что действительно существует особая техника нанесения основного слоя „Моны Лизы“. Наверняка есть еще много чего, что можно открыть для себя. То, что мы выяснили — всего лишь еще один кирпичик в знаниях», — отметили авторы научной работы.

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