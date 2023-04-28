Голый и разлагающийся: петербуржца застала врасплох картина в соседней квартире

Мужчина обратил внимание на открытую дверь и заподозрил неладное.

Тело голого и мертвого мужчины нашли накануне в одной из квартир Приморского района Петербурга. В ужасном состоянии человека застал сосед, заподозривший неладное, сообщается на сайте канала «78».

В материале уточняется, что инцидент произошел в жилом доме на улице Королева. Квартира в одном из подъездов многоэтажки была приоткрыта в течение всего дня. На это обратил внимание житель соседней квартиры и рискнул заглянуть внутрь.

Чутье мужчину не подвело — там он обнаружил на кровати мертвого и почему-то совершенно голого 62-летнего соседа в компании его пьяной, но к счастью, живой жены. Алкоголь, видимо, так затуманил мозг и отбил обоняние 69-летней женщине, что та не чувствовала невыносимый запах в квартире — смрад стоял из-за разлагающегося тела. Кроме того, что супруг мертв, петербурженке больше сказать было нечего ни соседу, ни приехавшим на место правоохранителям.

Все обстоятельства происшедшего сейчас устанавливает полиция.

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