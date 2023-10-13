Лучшие города для встречи 2024 года: ТОП-5 бюджетных мест, куда поехать в России

Что делать, если душа требует перемен, а домашние посиделки под салаты и бой курантов уже приелись?

Встречу Нового года можно сделать незабываемой, если «сменить картинку», отправившись в путешествие. Короткий «марш-бросок» в другие регионы по России не только позволит расширить кругозор, но и поможет перезагрузиться, отдохнуть и найти новые источники вдохновения.

Для каждого второго соотечественника при подборе маршрута крайне важно, чтобы он был бюджетным и интересным. Куда лучше поехать, какие именно места лучше выбирать — в материале 5-tv.ru.

Калининград — Новый год как в Европе, но дешевле и уютнее

Огромная ель на площади Победы и ярмарка вокруг ничуть не хуже тех, что можно было увидеть в Страсбурге или в Праге, при этом билеты на самолет в Калининград стоят значительно дешевле. Местные повара особенно славятся приготовлением стейков — здесь мясной деликатес можно попробовать в самых различных вариациях, а глинтвейн с корицей согреет в холодные вечера, пишет KP.RU.

Тем, кто не любит сидеть дома, пляжи Куршской косы точно придутся по душе. К тому же, в отличие от европейских заливов, здесь не ветрено даже зимой. Местные рестораны и кафе с радостью угостят своих гостей копченым угрем и клопсами (клопсы в регионе считаются фишкой Калининграда). Если вы любите развивать кругозор, то Музей Янтаря, Кафедральный собор, могила Канта и район Амалиенау сами себя не посмотрят.

Сколько стоит? В среднем, стоимость поездки в Калининград на новогодние праздники начинается от 35 тысяч рублей. Если хотите сэкономить, выбирать лучше билеты не на самолет, а на поезд: по времени это будет дольше, но дешевле. Вместо гостиниц лучше выбирать хостелы: найти варианты можно на любой вкус и кошелек.

Как добраться? Если стартовать вы планируете из Москвы, то доехать до Калининграда можно на машине: для этого придется преодолеть расстояние в 1 200 километров. На поезде вы пересечете 1 245 ккилометров. Дорога от Москвы до Калининграда занимает не больше трех часов — на подлете вас встретит аэропорт «Храброво». Вылет авиакомпании осуществляют из всех трех крупнейших аэропортов столицы.

Карелия — место для экстрима и не только

Снегоходное сафари, катание в санях на оленьих или собачьих упряжках — вот чем неизменно из года в год Карелия привлекает туристов. Если вы любите животных и очень хотите с ними пообщаться, то поселок Матросы, деревня Кудама или комплекс «Карьяла Парк» на берегу реки Шуя — идеальный вариант. Там живет хаски и маламуты, специально обученные для работы в упряжке. Для любителей высоких скоростей регион подготовил специальные туры на снегоходах по ледяным озерам и тайге с ночевками в таежных избушках. Приятным бонусом станут сеансы в бане.

Если хочется сбежать от людей как можно дальше, выбирайте Петрозаводск. Оттуда можно рвать и оттуда рвануть к местным Дедам Морозам — Паккайне и Талви Укко. Они разрешат покормить с рук оленей, покататься на упряжках. Всем желающим покажут принцип действия лаборатории природы и угостят калитками — мини-пирожками с начинкой.

Сколько стоит? Средняя стоимость поездки на 5 дней на человека начинается от 37 тысяч рублей.

Как добраться? Самолеты самых крупных авиакомпаний предоставляют регулярные рейсы от Москвы длиной в 45 минут. Поезд-плацкарт доставит вас в Карелию в среднем за 7-9 часов, «Сапсан» за 4 часа. Есть вариант с машиной или на автобусе (дорога займет 9-10 часов).

Плес — самое теплое и атмосферное место для встречи Нового года

Если хочется атмосферы настоящего Нового года, то Плес — идеальный вариант. Здесь можно полюбоваться с набережной на заснеженную реку, прогуляться по улицам, посетить музей Левитана, где по коридорам несется запах домашней выпечки. Местные кофейни предлагают согревающие напитки на любой вкус и цвет, а копченый лещ и фисташковые эклеры считаются местной кухней.

Если вдруг туристам захочется экстрима, в регионе есть курорт, на котором можно арендовать лыжи и сноуборд.

Сколько стоит? Средняя стоимость поездки на 5 дней на человека: 26 000-28 000 рублей.

Как добраться? От Москвы до Плеса на машине можно доехать, выезжая по Ярославскому-либо Горьковскому шоссе. Наиболее комфортный способ — на скором поезде «Москва-Иваново» от Курского вокзала. Ласточка курсирует ежедневно четыре раза в день, весь путь занимает чуть больше трех с половиной часов. Кроме поезда в Плес есть прямой автобус, отправляющийся со Щелковского вокзала.

Дагестан: Новый год с особым колоритом

Многие россияне предпочитают Дагестан не только за особый колорит. Местная кухня способна порадовать даже самых взыскательных туристов: «галушки» из теста, сваренные в мясном бульоне согреют в холодные вечера и надолго насытят организм энергией.

В Махачкале на главной площади стоит главная елка Дагестана и проходят основные развлекательные мероприятия — новогодний бал, шоу дронов, праздничный салют, фестивали и мюзиклы. Если местной суеты все же не хочется, можно отправится в Дербент и встретить Новый год под шум морского прибоя.

Сколько стоит? Средняя стоимость экскурсионных туров на 5 дней на человека: 39 700 рублей.

Как добраться? Лучший способ добраться из Москва в Дагестан — самолет. Дорога займет почти пять часов. Бюджетной альтернативой перелету станет поезд через Минеральные Воды: путь займет почти 32 часа. Чуть больше 32 часов придется потратить на дорогу на автобусе.

Кострома: Терем Снегурочки, царство берендеев и ярмарка сыра

Отметить новогодние праздники в Костроме — замечательная и практически новаторская идея. Мало кто знает, что именно этот город официально считается родиной Снегурочки. Здесь внучка Дедушка Мороза благодаря людям даже разжилась Теремом-резиденцией. А все благодаря тому, что у драматурга Александра Островского, который и придумал Снегурочку, недалеко от Костромы имелась усадьба.

Погулять и посмотреть тут тоже есть на что. На Сусанинской площади проходят главные новогодние гуляния: местная «Сырная биржа» заставит вас глотать слюнки, а если спуститься чуть вниз по улице Молочная гора — открывается чудесный вид на Волгу, а вокруг — сохранившиеся купеческие дома.

В Тереме Снегурочки и вокруг него закатывают детские праздники. Взрослым тут преподносят наливку, чтобы согреться, пока веселятся их отпрыски. А еще, гостям предлагают отправить отсюда новогодние открытки в любой конец страны: будьте уверены, они дойдут в целостности и сохранности.

В 20 км от Костромы есть Сумароковская лосеферма. Здесь можно не только сфотографироваться на память с обитателями, но и погладить, и покормить с руки лосят.

Сколько стоит? Средняя стоимость отдыха в Костроме на 5 дней на человека: от 20 тысяч рублей.

Как добраться? В отличие от других регионов, добраться в Кострому из Москвы на самолете не получится. Единственным (и по совместительству лучшим) способом станет поезд. Ежедневно в Кострому ходят «Ласточки». Они отпра в ляются с Ярославского вокзала два раза в день. Время в пути — 4 часа.

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