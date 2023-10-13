В Петербурге ураган уронил дерево на женщину

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Пожилая женщина с переломи обоих ног находится в больнице, внука она в последний момент успела оттолкнуть.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Friso Gentsch; 5-tv.ru/

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В Петербурге штормит, а порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Полсотни деревьев не выдержали натиска стихии и рухнули на припаркованные автомобили.

На машинах в лучшем случае царапины и сколы. Другим же предстоит серьезный ремонт. Известно минимум о троих пострадавших. Среди них пенсионерка, которой упавшее дерево сломало обе ноги. Сейчас женщина в реанимации.

«Говорит — на меня упало дерево, ноги все прижаты. Кровь, позвоночник не чувствую. Ребенка она еле успела оттолкнуть. Дерево было настолько большое, что прохожие не могли его поднять», — рассказала дочь пострадавшей Елена.

Причиной непогоды в Петербурге стал циклон «Ральф». Он пришел с Атлантики и обосновался в городе на несколько дней. Дожди будут идти все выходные, а солнце выглянет только в середине следующей недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал об угрозе наводнения в северной столице.

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