Угроза наводнения: в Петербурге временно закрыли дамбу
В Петербурге временно закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Непогода обрушилась на Северную столицу.
Примерно так жители Петербурга пытаются убежать от наступающего паводка. Дамбу в Финском заливе закрыли еще прошлой ночью. Но нескончаемый дождь поднял уровень воды в Неве и других реках почти до полутора метров.
Некоторые набережные залило. Днем штормовой ветер многих сбивал с курса. Известно о двоих пострадавших. Поваленные деревья повредили несколько машин. А вот сейчас выглядит набережная реки Смоленки.
Ранее 5-tv.ru назвал шесть лучших способов поднять себе настроение в плохую погоду.
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