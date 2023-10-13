Угроза наводнения: в Петербурге временно закрыли дамбу

Непогода обрушилась на Северную столицу.

Примерно так жители Петербурга пытаются убежать от наступающего паводка. Дамбу в Финском заливе закрыли еще прошлой ночью. Но нескончаемый дождь поднял уровень воды в Неве и других реках почти до полутора метров.

Некоторые набережные залило. Днем штормовой ветер многих сбивал с курса. Известно о двоих пострадавших. Поваленные деревья повредили несколько машин. А вот сейчас выглядит набережная реки Смоленки.

Ранее 5-tv.ru назвал шесть лучших способов поднять себе настроение в плохую погоду.