Полный провал: Виктория Боня показала результаты пластики

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 84 0

Виктория Боня показала глаза после пластической операции

Полный провал: Виктория Боня показала результаты пластики

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Телеведущая засветила свои глаза после операции в США. Как она выглядит сейчас?

Телеведущая Виктория Боня наконец-то засветила результат своей пластической операции в США. И, судя по всему, она неудачная. Звезда опубликовала фотографию в своем личном блоге. На снимке она позирует в солнцезащитных очках.

Боня засветила свои «лисьи глазки»Боня засветила свои «лисьи глазки». Instagram* / victoriabonya

Но издание dni.ru обратило внимание на одну интересную деталь. Очки теледивы оказались недостаточно темными и ее глаза отчетливо видно.

Судя по снимку, «лисьи глазки» Виктории Бони совершенно не такие, как у супермодели Беллы Хадид. Увидев новый образ Бони, подписчики были ошарашены. Они сразу поняли, что операция провалилась. Теперь телеведущей придется вновь ложиться на стол к хирургу, чтобы избавиться от последствий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня показала свой нос после пластики в США.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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