Виктория Боня показала свой нос после пластики в США

Недавно телеведущая Виктория Боня перенесла пластическую операцию в США. Она наконец-то показала свой нос после хирургического вмешательства.

В своем Telegram-канале звезда «Дома-2» записала видеоролик. На нем она сидит в ресторане со своим приятелем. При этом девушка пытается скрыть внешность руками. Но в нескольких моментах отчетливо видно, как сейчас выглядит лицо знаменитости. Единственное, она не сняла солнцезащитные очки. Поэтому фанаты до сих пор не могут увидеть тех самых лисьих глазок.

Нос Бони после пластики. Фото: Telegram / Виктория Боня / v_bonya

Но так или иначе, поклонники все равно оценили обновленную внешность телеведущей в комментариях.

«Виктория, да не закрывайтесь уже руками, реабилитация проходит отлично, видно же. Все будет чудесно»;

«Да все норм у тебя! И нос, и губы»;

«Виктория, вы красотка, даже не прикрывайтесь рукой. Уже намного меньше отек», — написали фанаты телеведущей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирург рассказал о пластических операциях Виктории Бони.