Цена на бензин в России стала снижаться

Эфирная новость 57 0

Снижение цены вызвала проверка ценообразования со стороны ФАС РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Стоимость бензина в России стала снижаться.

Так, в Хабаровском крае, 92-й стал дешевле на два рубля, а 95-й — на рубль. Владельцы заправок стали менять ценники после проверки ФАС.

Специалисты проследили всю цепочку от завода до розницы. По фактам необоснованного завышения цен возбудили десятки дел. В частности, в Нижегородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября

Последние новости

20:38
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
20:24
В Индии заявили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
20:10
Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября
19:57
«Все делаю правильно»: SHAMAN отреагировал на появление строчки из его песни на памятнике Невскому
19:43
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
19:29
Как перестать ругать себя по пустякам — ТОП советов психолога

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Число погибших в Израиле растет, бунты в Европе не прекращаются: самые важные события дня
Эффект на 18 лет: какие знаки зодиака «потеряются» в коридоре затмений с 14 октября 2023
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России