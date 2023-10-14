«Это неприемлемо!» — на что Дана Борисова готова ради любви
Дана Борисова заявила о неготовности идти на жертвы ради любви
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Знаменитая телеведущая призналась, что давно пересмотрела свое поведение в отношениях с мужчинами.
Телеведущая Юлия Барановская считает, что мужчина должен быть готов пойти на все ради своей женщины. Ее коллега Дана Борисова с таким видением отношений не согласна.
Звезда рассказала 5-tv.ru, что она думает о любви и партнерстве. По мнению знаменитости, в отношениях никто не должен идти на какие-то жертвы.
«С какой стати? В отношениях, считаю, что каждый работает на 50%, а в идеале вообще только на себя. И, конечно, требовать от другой стороны каких-то нечеловеческих жертв — психологически неверно», — объясняет телеведущая.
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Личный опыт
При этом Борисова вспоминает собственный опыт, когда она была готова на многое ради любимого человека.
«Лично я по себе могу сказать, что я могла на это пойти, но это в каком-то прям раннем возрасте, точно где-то до 25 лет. Совершала и какие-то ошибки, и встречалась женатым человеком по большой любви», — признается звезда.
После всех этих «безумств», делится Борисова, она одумалась. Ее «мозги встали на место» и с тех пор она не намерена поступаться своими внутренними принципами.
Ничего хорошего
Телеведущая также отмечает, что мужчины в отношениях не обязаны всем жертвовать ради своей второй половинки. А, если есть какая-то потребность, партнеры должны уметь разговаривать, а не шантажировать друг друга.
«Это — неприемлемо!» — убеждена знаменитость.
Отношения, основанные на жертвенности, как считает Борисова, долго не продлятся.
Никаких жертв
Именно свое нежелание жертвовать чем-то ради отношений Борисова называет одной из причин, почему она до сих пор не встретила свою любовь.
«Если я буду их ценить, и найду достаточно места в своей душе для впуска того человека, которого мне хоть чем-то минимально захочется пожертвовать, я внутренне пространство приоткрою», — признается телеведущая.
Однако пока такого человека нет, а Борисова не готова идти на какие-либо уступки ради потенциального возлюбленного.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что годами скрывала от публики Дана Борисова.
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