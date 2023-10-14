«Это неприемлемо!» — на что Дана Борисова готова ради любви

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 846 0

Дана Борисова заявила о неготовности идти на жертвы ради любви

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитая телеведущая призналась, что давно пересмотрела свое поведение в отношениях с мужчинами.

Телеведущая Юлия Барановская считает, что мужчина должен быть готов пойти на все ради своей женщины. Ее коллега Дана Борисова с таким видением отношений не согласна.

Звезда рассказала 5-tv.ru, что она думает о любви и партнерстве. По мнению знаменитости, в отношениях никто не должен идти на какие-то жертвы.

«С какой стати? В отношениях, считаю, что каждый работает на 50%, а в идеале вообще только на себя. И, конечно, требовать от другой стороны каких-то нечеловеческих жертв — психологически неверно», — объясняет телеведущая.

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Личный опыт

При этом Борисова вспоминает собственный опыт, когда она была готова на многое ради любимого человека.

«Лично я по себе могу сказать, что я могла на это пойти, но это в каком-то прям раннем возрасте, точно где-то до 25 лет. Совершала и какие-то ошибки, и встречалась женатым человеком по большой любви», — признается звезда.

После всех этих «безумств», делится Борисова, она одумалась. Ее «мозги встали на место» и с тех пор она не намерена поступаться своими внутренними принципами.

Ничего хорошего

Телеведущая также отмечает, что мужчины в отношениях не обязаны всем жертвовать ради своей второй половинки. А, если есть какая-то потребность, партнеры должны уметь разговаривать, а не шантажировать друг друга.

«Это — неприемлемо!» — убеждена знаменитость.

Отношения, основанные на жертвенности, как считает Борисова, долго не продлятся.

Никаких жертв

Именно свое нежелание жертвовать чем-то ради отношений Борисова называет одной из причин, почему она до сих пор не встретила свою любовь.

«Если я буду их ценить, и найду достаточно места в своей душе для впуска того человека, которого мне хоть чем-то минимально захочется пожертвовать, я внутренне пространство приоткрою», — признается телеведущая.

Однако пока такого человека нет, а Борисова не готова идти на какие-либо уступки ради потенциального возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что годами скрывала от публики Дана Борисова.

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