Девять абортов и не только: что годами скрывала от публики Дана Борисова

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 33 0

Дана Борисова до 30 лет сделала свои девять абортов

Девять абортов и не только: что годами скрывала от публики Дана Борисова

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

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Сожалеет ли актриса о поступках, совершенных в молодости?

Телеведущая Дана Борисова во время интервью на одном из YouTube-каналов поделилась сокровенными тайнами из своей жизни. Она призналась, в частности, что была в роли любовницы несколько лет и сделала девять абортов.

«Два или три мощных романа, длительные, по несколько лет, где я была в роли любовницы. Мужчины со мной изменяли своим женам», — сказала звезда телевидения, отметив, что в этих отношениях ее привлекала хорошая финансовая поддержка.

Во время беседы Борисова также призналась, что у нее огромный опыт абортов.

«У меня бывали беременности, и до 30 лет пока я осознанно не захотела ребенка, у меня было девять абортов. Один или два случая, когда я поставила мужчину в известность и как-то совместно мы это приняли, один из них не согласился, умолял, просил не делать, рожать, обещал помогать. Остальные семь случаев я никак не ставила перед фактом. Особого сожаления, особого чувства вины я по этому поводу не испытываю», — поделилась она.

Услышав такие заявления из уст Даны, интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни похвалили ее за открытость и смелость. По их мнению, не все знаменитости могут на всю страну раскрыть такие детали прошлого. Другие осудили телеведущую, прежде всего из-за нерожденных детей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дана Борисова доводила коллег своими капризами.

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